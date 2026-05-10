Mi dai una sigaretta? al rifiuto spunta il coltello | giovane ferito al fianco

Da bresciatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato, un giovane è stato ferito al fianco in un parcheggio di un locale notturno a Desenzano del Garda. L’aggressione è iniziata con una richiesta di sigaretta, seguita dal rifiuto e dal successivo gesto violento con un coltello. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Una richiesta banale, un "no" come risposta e poi il fendente. È iniziata così l'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Desenzano del Garda, nel parcheggio di un locale notturno. Quando ormai la folla del fine settimana era rincasata, tra i pochi clienti rimasti ai tavoli esterni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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