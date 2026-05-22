Pesca di frodo nel fiume Sele | quattro denunce e maxi sequestro di reti
Nella zona della Piana del Sele, tra Eboli e Capaccio Paestum, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro la pesca illegale nel fiume Sele. Durante il blitz, quattro persone sono state denunciate e sono stati sequestrati numerosi strumenti utilizzati per la pesca clandestina. L’intervento è avvenuto in un’area protetta, e sono stati confiscati anche alcuni dispositivi di pesca non autorizzati. L’attività si inserisce in una serie di controlli contro il bracconaggio nel territorio.
Operazione contro la pesca illegale nel fiume Sele, precisamente nella zona della Piana del Sele, dove quattro persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine durante un blitz antibracconaggio effettuato in un’area protetta compresa tra Eboli e Capaccio Paestum. Nel corso dei controlli sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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