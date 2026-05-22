Pesca di frodo nel fiume Sele | quattro denunce e maxi sequestro di reti

Nella zona della Piana del Sele, tra Eboli e Capaccio Paestum, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro la pesca illegale nel fiume Sele. Durante il blitz, quattro persone sono state denunciate e sono stati sequestrati numerosi strumenti utilizzati per la pesca clandestina. L’intervento è avvenuto in un’area protetta, e sono stati confiscati anche alcuni dispositivi di pesca non autorizzati. L’attività si inserisce in una serie di controlli contro il bracconaggio nel territorio.

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