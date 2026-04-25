Il 24 aprile, la capitaneria di Anzio ha sequestrato 10 km di reti da pesca abusive, creando un intervento significativo nel controllo del mare. Le reti erano state posizionate illegalmente e rappresentavano un pericolo per l’ecosistema marino. I responsabili sono stati identificati e sono stati sanzionati, con il pagamento di una multa di 1.000 euro. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla pesca non autorizzata nella zona.

? Cosa sapere Capitaneria di Anzio sequestra 10 km di reti da pesca illegali il 24 aprile.. I responsabili pagano 1.000 euro per il rischio di intrappolamento di bagnanti e naviganti.. I militari della Capitaneria di Porto di Anzio hanno rimosso 7 reti illegali per un totale di 10.000 metri lungo il litorale il 24 aprile 2026, individuando alcuni responsabili che dovranno pagare una sanzione amministrativa di 1.000 euro a testa. L’operazione di vigilanza, condotta con interventi coordinati sia via mare che via terra, ha permesso di mettere in sicurezza un tratto di costa esteso per ben 10 chilometri. Gli attrezzi da pesca, non segnalati e posizionati in violazione delle norme vigenti, rappresentavano una minaccia diretta sia per la biodiversità marina che frequenta le acque costiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anzio, maxi-sequestro di reti abusive: 10 km di pericolo per il mare

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