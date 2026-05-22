Durante le regate preliminari dell’America’s Cup si è verificato un incidente che ha coinvolto una delle imbarcazioni, portandola a incagliarsi e rimanere sommersa per alcuni istanti. Il fatto è stato ripreso in un video che mostra l’equipaggio mentre cerca di mantenere il controllo. La barca ha subito un’improvvisa perdita di stabilità, causando una scuffia che ha interrotto temporaneamente la prova. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali danni o feriti.

Una scuffia ha caratterizzato la terza prova delle regate preliminari di America’s Cup, che animeranno il lungo fine settimana nel Golfo degli Angeli a Cagliari e che rappresentano un antipasto della competizione sportiva più antica del mondo, la quale rinnoverà i suoi fasti nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli. La protagonista è stata Team New Zealand: i detentori della Vecchia Brocca era saldamente al comando della gara ed erano lanciati verso la vittoria, quando all’improvviso sono incappati in un clamoroso errore. Nathan Outteridge e compagni hanno strambato lungo l’ultimo lato con il vento in poppa, quando la brezza soffiava a 18 nodi, sono saltati in aria e sono usciti dall’acqua con i foil, perdendo il controllo dello scafo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pesante scuffia per New Zealand in America’s Cup! Barca sommersa dal mare per qualche istante! – VIDEO

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