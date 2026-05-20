A Udine prima nazionale de Gli stessi lo spettacolo di Circo all' inCirca

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in programma venerdì 22 maggio alle 19.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la prima nazionale de Gli stessi, la nuova creazione di Circo all’inCirca. Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai 6 anni in su, unisce circo contemporaneo e teatro fisico in un’esperienza immersiva fatta di acrobatica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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