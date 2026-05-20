A Udine prima nazionale de Gli stessi lo spettacolo di Circo all' inCirca

È in programma venerdì 22 maggio alle 19.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la prima nazionale de Gli stessi, la nuova creazione di Circo all’inCirca. Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai 6 anni in su, unisce circo contemporaneo e teatro fisico in un’esperienza immersiva fatta di acrobatica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697

Sullo stesso argomento

’Fratello Sole Sorella Luna’, prima nazionale al Lyrick. Dal film di Zeffirelli nasce lo spettacolo teatraleUn classico della memoria collettiva approda a una nuova drammaturgia e fa il suo debutto in prima nazionale al Lyrick nell’ambito della stagione...

A Bari arriva lo spettacolo del Circo d’AcquaLo spettacolo itinerante approda nel capoluogo pugliese con un allestimento unico nel suo genere, pensato per coinvolgere e sorprendere un pubblico...

A Udine prima nazionale de Gli stessi, lo spettacolo di Circo all'inCircaÈ in programma venerdì 22 maggio alle 19.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la prima nazionale de Gli stessi, la nuova creazione di Circo all’inCirca. Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai 6 anni ... udinetoday.it

Venerdì 22 maggio 2026 alle 19.30 la nuova creazione ideata da Davide Perissutti e diretta da Roberto Magro. #Friuli #Udine #Cultura #Eventi x.com

A Udin&Jazz torna Pat Metheny in prima nazionaleLa chitarra di Pat Metheny torna a Udine il 2 luglio, alle 21.30, nel Piazzale del Castello, per presentare in prima nazionale il progetto Side-Eye III+, con un nuovo quartetto. Il concerto anticipa ... ansa.it