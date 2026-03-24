Acqua bene comune e gli arconi dell' acquedotto di Perugia appuntamento alla Galleria nazionale dell' Umbria

Il secondo incontro su “Acqua bene comune”, organizzato dal Circolo Ponte d'Oddi, si terrà venerdì 27 marzo alle ore 17 alla sala Conferenze della Galleria Nazionale dell'Umbria. Sarà un incontro tra storia ingegneria e patrimonio culturale. Stefano Nodessi Proietti, dirigente del Ministero delle Infrastrutture insieme a Cristina Piatti, ci parleranno del progetto recupero degli arconi medievali dell'acquedotto di Perugia, già finanziato dal Ministero. Lo storico Giuliano Romalli, dirigente del Ministero della Cultura, terrà una relazione dal titolo "Al servizio del Pisano e di Arnolfo di Cambio:l'acquedotto medievale di Perugia". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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