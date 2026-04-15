Organici docenti 2026 27 lieve aumento per il sostegno +134 posti ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento Il Ministero presenta la bozza di decreto

Oggi a Roma si è tenuto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per discutere le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 20262027. Durante l’incontro è stata presentata una bozza di decreto in cui si segnala un lieve aumento di 134 posti per il sostegno, mentre vengono confermati tagli di 1.407 cattedre di potenziamento.

Si è svolto oggi a Roma l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali per la presentazione della bozza di nota relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Organici docenti 202627, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decreto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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