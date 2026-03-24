La Polizia di Sondrio ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 26 anni, residente in provincia, per aver rivolto minacce e comportamenti violenti nei confronti della compagna, nata nel 2006. Il provvedimento è stato adottato dal Questore, che ha agito in seguito a segnalazioni di comportamenti molesti e aggressivi da parte dell’uomo.

Provvedimento della Polizia di Stato a Sondrio dopo ripetuti episodi di aggressioni e minacce nei confronti della giovanissima compagna La Polizia di Stato di Sondrio ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un giovane italiano del 2000, residente in provincia, ritenuto responsabile di comportamenti molesti, minacciosi e violenti nei confronti della compagna, una ragazza del 2006. La misura, disposta dal Questore Sabato Riccio, rientra nelle attività preventive messe in campo per contrastare la violenza di genere e domestica, con l’obiettivo di garantire una tutela immediata alle vittime. Il caso riguarda una relazione sentimentale segnata da tensioni continue, gelosia e litigi frequenti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Violenza nella coppia, scatta l’ammonimento del Questore per un 26enne

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