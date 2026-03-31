Bullizzata da coetanee denuncia con i genitori | scatta l’ammonimento del questore

Una ragazza vittima di bullismo tra coetanee ha deciso di denunciare l’accaduto con l’intervento dei genitori e l’intervento delle forze dell’ordine. Nella vicenda, si è arrivati fino in questura, dove è stato adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di una delle parti coinvolte. La denuncia ha portato all’intervento delle autorità competenti per affrontare la situazione.

Aggredita nei pressi del Politeama Greco, a febbraio, la ragazza ha raccontato l’episodio. Emessa, nei confronti di due minorenni, di 13 e 14 anni, la misura prevista dal decreto Caivano. Coinvolte anche le rispettive famiglie LECCE – Non è solo un episodio di bullismo tra ragazze. La differenza, questa volta, è che si arriva fino in questura. Non è per niente scontato. Una ragazza, presa di mira da alcune coetanee con atti di bullismo, si è presentata con i genitori all’Ufficio minori della questura di Lecce. Da qui è partita l’attività della polizia che ha portato all’emissione di due provvedimenti di ammonimento nei confronti di due ragazze, di 14 e 13 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Bullizzata da coetanee, denuncia con i genitori: scatta l’ammonimento del questore Articoli correlati Bullizzata da coetanee, va a denunciare con i genitori: scatta l’ammonimento del questoreAggredita nei pressi del Politeama Greco, a febbraio, la ragazza ha raccontato l’episodio. "Mi vendicherò", scatta l'ammonimento del questore al marito con la pistola a salve nel cassettoIl Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria conferma il provvedimento: "misura di prevenzione con funzione dissuasiva" Minacce con una pistola,...