All’Eliseo, il presidente francese ha incontrato la prima ministra italiana e altri dirigenti europei per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz. La regione rappresenta un punto strategico per il traffico petrolifero mondiale ed è al centro di tensioni legate alla guerra avviata contro l’Iran da Stati Uniti e Israele. La riunione si è concentrata sulle implicazioni di questa crisi per le rotte commerciali internazionali.

Emmanuel Macron riceve Giorgia Meloni e gli altri leader riuniti all’ Eliseo per un vertice sullo Stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per il trasporto di petrolio bloccata dalla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. L’ufficio di Macron ha dichiarato che il vertice di venerdì pomeriggio a Parigi ha riunito circa 50 nazioni e organizzazioni internazionali, tra cui oltre 30 capi di Stato e di governo. Nelle immagini l’arrivo del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio italiana Meloni, la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper. A Parigi è presente anche il premier del Regno Unito Keir Starmer.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Macron riceve Meloni e gli altri leader all'Eliseo

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