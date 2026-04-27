Inchiesta arbitri tutti gli uomini nel mirino della Procura di Milano

La Procura di Milano sta indagando sul sistema arbitrale italiano, coinvolgendo diversi ufficiali di gara. Le indagini sono ancora all’inizio e si limitano a poche informazioni finora rese note. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle accuse o sui soggetti coinvolti, e il procedimento giudiziario è ancora in fase preliminare. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano è un romanzo di cui si conoscono al momento soltanto poche pagine, nemmeno capitoli. La pubblicazione dell’atto di avviso di garanzia nei confronti del designatore Gianluca Rocchi, poi auto sospesosi dall’incarico, ha sollevato il velo su un’indagine che si evince partita oltre un anno prima del 25 aprile 2026. Non, dunque, la reazione alla presentazione della lettera esposto da parte dell’ex assistente arbitrale Domenico Rocca, datata maggio 2025, ma precedente e innestata su atti o testimonianze che per ora rimangono coperte. E’ utile, però, provare a seguire le tracce del lavoro del pubblico ministero Maurizio Ascione come bussola per orientarsi e cercare di capire cosa potrà accadere sia a livello penale che, nell’immediato, per la giustizia sportiva.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inchiesta arbitri, tutti gli uomini nel mirino della Procura di Milano Notizie correlate Indagine arbitri, il fascicolo della Procura di Milano si allarga: altri due fischietti nel mirino!Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta... Leggi anche: Rocchi, gli arbitri "graditi", il pm: tutti gli uomini dell'inchiesta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; La Procura di Milano: Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter in alcune partite; Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi. Inchiesta arbitri, tutti gli uomini nel mirino della Procura di MilanoGuida rapida per provare a comprendere cosa sta accadendo intorno alla Serie A e al mondo arbitrale. I nomi dei protagonisti che emergono dalle carte della Procura di Milano. inchiesta arbitri Rocchi: ... panorama.it Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaIl procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, in una nota interviene sulla vicenda che vede indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa ... sport.sky.it L'avvocato Michele Croce, tifoso del Verona, a Pressing: "Ero allo stadio con mio figlio a vedere Inter-Verona. Ho fatto io una denuncia-querela e l'ho presentata telematicamente presso la Procura di Milano. Nel mio esposto ho denunciato nello specifico Di Vu x.com Le indagini della Procura di Milano sul designatore di Serie A e B rilanciano l’ipotesi «politica» - facebook.com facebook