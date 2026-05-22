Periferie e infanzia a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children
A Roma, presso l’Acquario Romano, si è tenuta la manifestazione IMPOSSIBILE 2026, promossa da Save the Children. La biennale si concentra sui diritti di bambini e adolescenti, affrontando in questa edizione il tema di come le periferie possano rappresentare un’opportunità di sviluppo per i più giovani. L’evento ha visto la partecipazione di varie realtà impegnate nel settore sociale e ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e associazioni. È stato un momento di confronto e riflessione su queste tematiche.
All’Acquario Romano di Roma si è svolta IMPOSSIBILE 2026, la biennale promossa da Save the Children dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e quest’anno focalizzata sul tema “Investire nelle periferie, investire nell’infanzia”. Al centro della giornata i dati della ricerca “I luoghi che contano”, che analizza le disuguaglianze nelle 14 città metropolitane italiane e le condizioni dei minori che vivono nelle aree urbane più fragili. Durante l’evento istituzioni, mondo del terzo settore, scuola e imprese si sono confrontati sulle politiche necessarie per contrastare povertà educativa, dispersione scolastica e marginalità sociale.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Periferie e infanzia, a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children
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Save the children e l'importanza di investire nelle periferie. A Roma 'Impossibile', la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza #ANSA ow.ly/g09Y50Z2Ovl x.com
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