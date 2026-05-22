Periferie e infanzia a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children

A Roma, presso l’Acquario Romano, si è tenuta la manifestazione IMPOSSIBILE 2026, promossa da Save the Children. La biennale si concentra sui diritti di bambini e adolescenti, affrontando in questa edizione il tema di come le periferie possano rappresentare un’opportunità di sviluppo per i più giovani. L’evento ha visto la partecipazione di varie realtà impegnate nel settore sociale e ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e associazioni. È stato un momento di confronto e riflessione su queste tematiche.

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