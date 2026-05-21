Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti che vivono nelle aree più vulnerabili del nostro Paese significa investire nel loro futuro, e di conseguenza nella qualità della nostra democrazia. Negare pari opportunità ai bambini e alle bambine, in base al luogo in cui crescono, è una ferita sociale profonda, con effetti anche sulla tenuta e la credibilità delle istituzioni". Così Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, nel suo intervento di apertura di 'Impossibile 2026 - la Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' in corso oggi a Roma... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minori, a Roma 'Impossibile 2026': la biennale di Save the Children sui diritti

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