Minori a Roma ' Impossibile 2026' | la biennale di Save the Children sui diritti

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti che vivono nelle aree più vulnerabili del nostro Paese significa investire nel loro futuro, e di conseguenza nella qualità della nostra democrazia. Negare pari opportunità ai bambini e alle bambine, in base al luogo in cui crescono, è una ferita sociale profonda, con effetti anche sulla tenuta e la credibilità delle istituzioni". Così Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, nel suo intervento di apertura di 'Impossibile 2026 - la Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' in corso oggi a Roma... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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