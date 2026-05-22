In vista della prossima campagna di calciomercato, si fa largo l’indiscrezione di un possibile trasferimento di un centrocampista tedesco a parametro zero. Le trattative riguardano una squadra italiana che si prepara a rinforzare il reparto mediano sotto la guida tecnica di un nuovo allenatore. I numeri e le analisi delle prestazioni degli ultimi mesi indicano alcune caratteristiche che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra, mentre lo scenario delle trattative si sviluppa in un contesto di incertezza legato alla mancata qualificazione in Champions League.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, l’idea Goretzka a parametro zero per il centrocampo di Spalletti e il nodo legato alla mancata partecipazione in Champions. La Juventus continua la sua incessante e attenta ricerca di rinforzi di caratura internazionale per blindare la mediana in vista dell’imminente mercato estivo. Uno dei nomi più suggestivi è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà ufficialmente il Bayern Monaco a parametro zero al termine di questa stagione, rappresentando un’occasione d’oro sul mercato. L’eventuale arrivo del talento sarebbe un colpo semplicemente perfetto per le geometrie tattiche di mister Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perchè Goretzka sarebbe il colpo ideale per il centrocampo di Spalletti: cosa dicono i numeri e lo scenario per l’estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Kim Juventus: perchè il centrale in uscita dal Bayern Monaco sarebbe il colpo ideale per la difesa di Spallettidi Luca FiorettiKim Juventus, il coreano rappresenta il tassello ideale per lo scacchiere tattico di Spalletti grazie alla sua incredibile rapidità e...

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomiCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

prendere Goretzka, Grimaldo e Vlahovic a parametro 0 comunque sarebbe tanta tanta roba, sulla carta sono tre colpacci che alzerebbero non poco il livello, specie i primi due x.com

[Matteo Moretto] Leon Goretzka e Allegri sono stati in contatto per settimane. Goretzka è in trattative con il Milan da oltre un mese. Goretzka sta aspettando di vedere se il Milan giocherà in Champions League la prossima stagione. Non ha preso una decisione reddit

Calciomercato Milan news | Leon Goretzka è il sogno a centrocampo: Allegri lo vuole (oggi 2 aprile 2026)Più nel dettaglio, per Allegri il centrocampista tedesco, 31 anni, sarebbe il giusto rinforzo di qualità, esperienza e personalità per il Milan, che certamente nella prossima stagione aggiungerà al ... ilsussidiario.net

Perché l'Inter vuole Goretzka: ingaggio, concorrenza e chi può partire a centrocampoA fine stagione le strade di Leon Goretzka e del Bayern Monaco si separeranno, il classe '95 è in scadenza di contratto a giugno prossimo e il club tedesco ha già annunciato che il giocatore andrà via ... calciomercato.com