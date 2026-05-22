Perchè Goretzka sarebbe il colpo ideale per il centrocampo di Spalletti | cosa dicono i numeri e lo scenario per l’estate

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della prossima campagna di calciomercato, si fa largo l’indiscrezione di un possibile trasferimento di un centrocampista tedesco a parametro zero. Le trattative riguardano una squadra italiana che si prepara a rinforzare il reparto mediano sotto la guida tecnica di un nuovo allenatore. I numeri e le analisi delle prestazioni degli ultimi mesi indicano alcune caratteristiche che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra, mentre lo scenario delle trattative si sviluppa in un contesto di incertezza legato alla mancata qualificazione in Champions League.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juve, l’idea Goretzka a parametro zero per il centrocampo di Spalletti e il nodo legato alla mancata partecipazione in Champions. La  Juventus  continua la sua incessante e attenta ricerca di rinforzi di caratura internazionale per blindare la mediana in vista dell’imminente mercato estivo. Uno dei nomi più suggestivi è quello di  Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà ufficialmente il  Bayern Monaco  a parametro zero al termine di questa stagione, rappresentando un’occasione d’oro sul mercato.  L’eventuale arrivo del talento sarebbe un colpo semplicemente perfetto per le geometrie tattiche di mister Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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