Calciomercato Juventus confessione | È il giocatore ideale per Spalletti lui invece sarebbe un colpo! Svelati i nomi
Un dirigente del settore calciomercato della Juventus ha rilasciato un'intervista a una testata sportiva, parlando delle strategie della squadra in vista della prossima stagione. Ha commentato le scelte di mercato e indicato un giocatore come il profilo più adatto per il nuovo allenatore. Inoltre, ha fatto riferimento a un possibile colpo di mercato che potrebbe rafforzare la rosa.
Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Lookman sarebbe il giocatore ideale per Conte. Meglio lui che il ritorno di Raspadori"Il Napoli cerca un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio, come ammesso di recente anche dal ds azzurro Giovanni Manna.
Bergomi annuncia il nuovo bianconero? «Lui alla Juventus sarebbe un gran colpo, perfetto per Spalletti». A chi si sta riferendoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.
#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts
Tutto quello che riguarda Calciomercato Juventus.
Temi più discussi: Zazzaroni rivelazione clamorosa sul VAR | cosa disse Tavecchio a Cucci per fermare la Juventus La confessione; Zazzaroni, rivelazione clamorosa sul VAR: cosa disse Tavecchio a Cucci per fermare la Juventus. La confessione; Spalletti Juve intesa sempre più vicina | dopo il Pisa attesa la firma sul rinnovo con dettagli e scenari delineati; Rinnovo Vlahovic la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico | deve dimezzarsi lo stipendio Ultime.
Juve, c’è la risoluzione del contratto: svuota l’armadiettoPossibile rescissione a fine campionato per un giocatore della Juventus con i bianconeri pronti a salutare un tesserato ... calciomercato.it
Ufficiale, McKennie rinnova con la JuventusOra è ufficiale, la Juventus ha rinnovato il contratto di McKennie. calciomercato.it
#Juventus, missione per #Kayode: il prezzo [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com
Calciomercato Juventus, spunta Anguissa del Napoli https://tinyurl.com/2d2h8pe4 - facebook.com facebook