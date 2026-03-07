Calciomercato Juventus confessione | È il giocatore ideale per Spalletti lui invece sarebbe un colpo! Svelati i nomi

Un dirigente del settore calciomercato della Juventus ha rilasciato un'intervista a una testata sportiva, parlando delle strategie della squadra in vista della prossima stagione. Ha commentato le scelte di mercato e indicato un giocatore come il profilo più adatto per il nuovo allenatore. Inoltre, ha fatto riferimento a un possibile colpo di mercato che potrebbe rafforzare la rosa.