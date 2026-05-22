Per Istat 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli Vitali | Investiamo sulle famiglie che non esistono

Secondo il rapporto annuale dell'ISTAT, più di 6,6 milioni di italiani in età fertile desiderano avere figli ma scelgono di rinunciarvi. La cifra si riferisce a coloro che, pur volendo diventare genitori, non procedono con la decisione di avere figli. La notizia è stata commentata da un rappresentante del settore, che ha dichiarato come si investa principalmente su famiglie inesistenti. Il report evidenzia un fenomeno di rinuncia che riguarda un'ampia fascia di popolazione nel paese.

Il report annuale dell'ISTAT ha rivelato che oltre 6,6 milioni di italiani in età fertile stanno rinunciando ad avere figli, pur desiderandoli. A pesare su questa scelta sono soprattutto l'instabilità del mercato del lavoro e condizioni economiche sempre più fragili. Per la demografa Agnese Vitali l'unica strada per invertire la rotta è investire seriamente sul lavoro stabile e sulle pari opportunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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NON È EGOISMO: IL DATO ISTAT CHE CAMBIA TUTTO

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