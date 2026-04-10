Ginnastica artistica femminile Montevarchi ancora sede delle finali del campionato di serie C

A Montevarchi si terranno nuovamente le finali del campionato di ginnastica artistica femminile di serie C, organizzate dalla Società Aurora. La manifestazione coinvolge le zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud Italia ed è in programma per il secondo anno consecutivo nella stessa località. La competizione si svolgerà presso la palestra della società che ha ottenuto l'incarico di ospitare l'evento.

Per il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette “zone tecniche 2 e 4” del Centro-Sud Italia. Il Palazzetto dello Sport di viale Matteotti torna così a ospitare, sabato 11 e domenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Ginnastica artistica femminile, Montevarchi si conferma sede delle finali del campionato di serie CPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per... Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BArezzo, 9 aprile 2026 – Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in... Argomenti più discussi: Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B; Ginnastica artistica femminile Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B. Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud ... lanazione.it Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sportArezzo, 1 aprile 2025 – Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport. Il Palazzetto dello sport ospiterà, sabato 5 e domenica 6 ... lanazione.it L’ULTIMO ATTO: LA WORLD CUP DI OSIJEK IN DIRETTA SU SPORTFACE Il sipario sta per calare sul circuito di Coppa del Mondo 2026. In Croazia, la ginnastica artistica internazionale celebra la sua tappa conclusiva: l’ultima occasione per testare la f - facebook.com facebook