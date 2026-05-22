Dopo aver lasciato il Manchester City, il futuro di Guardiola resta incerto e suscita grande curiosità tra gli appassionati di calcio. Il tecnico spagnolo ha ora la possibilità di intraprendere nuove strade, anche di carattere diverso rispetto al passato, come il possibile interesse per club di altre nazionalità o ambiti meno convenzionali. La sua disponibilità a valutare diverse opzioni apre scenari che coinvolgono anche squadre italiane e nazionali, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.

Orlando 01072025 - FIFA Club World Cup 2025 Manchester City-Al Hilal foto ImagoImage Sport nella foto: Josep Guardiola ONLY ITALY Che sarà, che sarà, che sarà. Che sarà della sua vita chi lo sa. Il destino di Guardiola libero dal City è un grosso interrogativo che affascina il calcio mondiale: perché Guardiola potrebbe fare un sacco di cose adesso, compreso alcune non proprio in linea con il suo status. Prendere il Napoli, tipo. O la nazionale italiana, persino. Sono suggestioni, come si dice. Il New York Times ha provato ad analizzare tutte le possibilità, chiedendo un parere a otto redattori del suo giornale sportivo, The Athletic, e – spoiler – le possibilità che venga da noi sono, ecco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per il New York Times Guardiola ora può fare qualsiasi cosa, persino prendersi il Napoli o l’Italia

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