Negli ambienti del calcio circolano voci sulla possibile candidatura di Guardiola come nuovo commissario tecnico dell’Italia. La sua relazione con il paese, rafforzata da legami passati e dall’eredità di figure storiche, alimenta questa ipotesi. Diversi addetti ai lavori ritengono che il suo interesse possa essere reale, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La questione resta aperta e suscita discussioni tra gli appassionati.

Gli amici bresciani hanno già scelto il miglior Franciacorta per brindare, quando (e se, eventualmente) sarà. Perché il passo dal mai-dire-mai al si-può-fare è breve, in questo sogno chiamato "Guardiola ct dell’Italia". Perché no? Non siamo campo dell’utopia, anzi, e ad esserne convinto sono proprio quelli che a Pep sono affezionati da tempi non sospetti, da vent’anni suppergiù, quando non solo questa eventualità non era nemmeno un’ipotesi, ma quando neanche il suo fan numero uno avrebbe potuto sospettare un futuro da recordman della panchina per il regista che si faceva applaudire accanto a Roberto Baggio nel Brescia più bello della storia....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola ct dell'Italia, si può davvero fare? Cosa spinge Pep verso l’azzurro

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