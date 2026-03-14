Pisilli si è preso la Roma | ora nell' arido centrocampo Azzurro può prendersi l' Italia

Il centrocampista di 21 anni ha consolidato il suo ruolo nella Roma, diventando un elemento fondamentale della squadra. Era previsto un suo trasferimento a gennaio, ma ora si è imposta come una figura chiave nel centrocampo giallorosso. La squadra si affida a lui per la regia e il pressing, mentre nel contesto della nazionale il suo nome si fa più insistente.

C’è il padre che per insegnare a nuotare al figlio lo sostiene sotto la pancia: "Sbatti i piedi e le mani"; e quello che lo sbatte nell’acqua alta: "Ora vieni qui". Gian Piero Gasperini, come mister, tende alla seconda categoria. A settembre, quando il giovane Niccolò Pisilli regalò un rigore al Nizza, il tecnico disse secco: "I giovani sbagliano, capita, ma devono crescere in fretta. A questi livelli, non sono permesse ingenuità". Una bacchettata sulle dita da maestro di De Amicis. A gennaio sembrava che il ragazzo dovesse fare la cartella e trasferirsi in una scuola meno ambiziosa. Invece è rimasto, ha passato un po’ di tempo dietro la lavagna, ha studiato duro, ha atteso la nuova verifica in classe, 2 gol allo Stoccarda, ed è fiorito come un pesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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