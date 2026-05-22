Il tecnico spagnolo ha annunciato che lascerà l’incarico al termine della stagione dopo aver guidato il club per dieci anni. La società ha confermato l’addio e Guardiola ha spiegato di non voler divulgare i motivi della decisione, aggiungendo che sente di aver raggiunto un punto di svolta personale. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un breve messaggio pubblico, in cui ha dichiarato di essere convinto che sia arrivato il momento di cambiare strada.

AGI - È il Manchester City a confermarlo: Pep Guardiola lascia a fine stagione dopo dieci anni. "Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado - le parole di Guardiola - Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City". Guardiola, che aveva ancora un anno di contratto, era arrivato al City nel luglio 2016 e ha condotto il club alla conquista di 20 trofei. Il suo legame con il City Football Group non si esaurirà visto che assumerà il ruolo di global ambassador. In questa nuova veste fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorerà su progetti specifici e collaborazioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pep Guardiola lascia il Manchester City: “Dentro di me so che è il momento”

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