Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile incarico di allenatore della nazionale italiana per Pep Guardiola, attualmente alla guida del club inglese. La notizia, che fino a poco tempo fa sembrava poco più che un’ipotesi, sta diventando sempre più concreta. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma l’interesse tra le parti sembra essere reale e in evoluzione.

Pep Guardiola commissario tecnico della Nazionale italiana: quella che fino a poche settimane fa sembrava un’ipotesi da fantacalcio sta prendendo corpo come possibilità concreta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle priorità del prossimo presidente della Figc, la cui elezione è in calendario per il 22 giugno, sarà contattare l’allenatore catalano per sondare la sua disponibilità a guidare gli azzurri. La suggestione non nasce dal nulla. Guardiola ha sempre manifestato un affetto sincero per l’Italia, Paese in cui ha giocato con il Brescia tra il 2001 e il 2003. A Trento, nell’ottobre 2018 al Festival dello Sport della Gazzetta, alla domanda diretta su un possibile futuro lavorativo nel nostro Paese, Pep rispose con un eloquente “Perché no?”.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Guardiola ct dell’Italia: perché Pep potrebbe dire sì agli azzurri dopo il City

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