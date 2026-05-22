Pensioni a giugno arrivano arretrati e aumenti fino a 1.000 euro | chi avrà l' assegno più pesante
A partire da giugno, alcuni pensionati riceveranno pagamenti maggiorati e arretrati, con importi che potranno arrivare fino a mille euro. La legge di Bilancio approvata di recente ha previsto l'incremento delle pensioni per determinate categorie, tra cui gli invalidi di servizio. Questa modifica si tradurrà in bonifici più consistenti per coloro che rientrano nelle nuove disposizioni, mentre altri pensionati riceveranno gli arretrati relativi ai mesi precedenti. La misura interessa specifici beneficiari con assegni più elevati.
A giugno ci sarà una bella sorpresa per alcune categorie di pensionati. Come previsto dall'ultima legge di Bilancio, dal prossimo mese scatteranno gli aumenti per gli invalidi di servizio. Non solo. Trattandosi di una misura retroattiva, i beneficiari riceveranno anche gli arretrati degli ultimi. 🔗 Leggi su Today.it
Pensioni INPS Giugno: Bonus e Aumenti Fino a 640€ – Chi Riceverà il Pagamento Extra
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pensioni giugno, aumenti fino a 1.000 euro (con arretrati): ecco chi riceverà di più nel cedolino
Pensioni giugno 2026, cosa cambia nel cedolino INPS: chi avrà aumenti, arretrati e nuove trattenuteCon l’avvicinarsi del pagamento delle pensioni di giugno 2026 torna puntuale anche una delle ricerche più frequenti online: cosa cambierà nel...
Quando arrivano le #pensioni di #giugno2026: date e importi x.com
Lavoro e Diritti. . Pensioni di giugno 2026: nel cedolino INPS arrivano aumenti, arretrati ma anche trattenute per alcuni pensionati. Nel video spieghiamo cosa controllare subito facebook
Pensioni giugno, aumenti fino a 1.000 euro (con arretrati): ecco chi riceverà di più nel cedolinoGiugno più dolce per chi ha lasciato il lavoro. Sono in arrivò cedolini più pesanti per alcune categorie di pensionati italiani. Come previsto dall'ultima Legge ... ilgazzettino.it
Cedolino pensioni di giugno 2026, aumenti di oltre 1.000 euro per gli invalidi militariA giugno arrivano aumenti e arretrati per grandi invalidi e quelli di fascia media. Gli incrementi dell’Inps previsti dalla Legge di Bilancio ... quifinanza.it