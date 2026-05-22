Penélope Cruz incanta Cannes 2026 in black & white | il look balze e foulard
Durante la decima serata del Festival di Cannes 2026, Penélope Cruz ha attirato l’attenzione di pubblico e media con una mise in bianco e nero. La attrice ha scelto un abito con balze e ha completato il look con un foulard, creando un effetto visivo che ha suscitato molti commenti tra gli spettatori presenti in sala e chi ha seguito l’evento in diretta. La sua presenza sul red carpet ha riscosso grande interesse, confermando il suo ruolo di protagonista dell’edizione.
Il Festival di Cannes 2026 ha ritrovato la sua regina: stiamo chiaramente parlando di Penélope Cruz, che dalla sua apparizione sul red carpet della decima serata di questa edizione ha catalizzato l’attenzione di ogni presente e non. L’attrice si trova attualmente in Costa Azzurra per la promozione de La Bola Negra, dramma di Ambrossi e Calvo, e dopo aver salito la Montée des Marches in nero lasciando tutti a bocca aperta, eccola regalarci una seconda lezione di stile a bilanciare perfettamente freschezza diurna e glamour da gran sera per la photocall del progetto. Penélope Cruz è ancora una regina (di stile): l’abito dal fascino latino per “La Bola Negra”. 🔗 Leggi su Dilei.it
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