Penélope Cruz incanta Cannes 2026 in black & white | il look balze e foulard

Durante la decima serata del Festival di Cannes 2026, Penélope Cruz ha attirato l’attenzione di pubblico e media con una mise in bianco e nero. La attrice ha scelto un abito con balze e ha completato il look con un foulard, creando un effetto visivo che ha suscitato molti commenti tra gli spettatori presenti in sala e chi ha seguito l’evento in diretta. La sua presenza sul red carpet ha riscosso grande interesse, confermando il suo ruolo di protagonista dell’edizione.

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