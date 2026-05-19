Durante il festival cinematografico di Cannes del 2026, un attore ha espresso pubblicamente il suo affetto per la collega con cui condivide da anni la vita. La dichiarazione è arrivata in occasione di un evento ufficiale, attirando l'attenzione dei presenti e dei media presenti alla manifestazione. L’attore, noto per il suo talento e il suo fascino, ha rivolto parole di affetto e ammirazione alla partner, con cui ha condiviso numerosi anni di vita privata e professionale.

Javier Bardem è bello, affascinante, talentuoso, virile e gentile: insomma, il marito perfetto. E lo sa bene Penelope Cruz che, nonostante i lunghi anni di vita coniugale, continuare a ricevere romantiche e plateali dichiarazioni d’amore. Il divo spagnolo ha incantato il Festival del Cinema di Cannes tessendo le lodi della moglie e lanciando un messaggio in difesa di tutte le donne. Perché, tra le altre cose, è anche un femminista convinto. La dichiarazione d’amore a Penelope Cruz. Il protagonista al Festival di Cannes 2026 è lui, volto dell’intensa pellicola El ser querido, tra i titoli più acclamati della kermesse cinematografica. Eppure Javier Bardem non perde occasione per spostare la luce dei riflettori sulla moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Javier Bardem, a Cannes 2026 la dichiarazione d’amore per Penelope Cruz

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