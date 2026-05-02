Paura sul set per Penelope Cruz il medico la chiama e le dice | Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale

Durante le riprese del film La bola negra, l’attrice Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata dal medico che le ha comunicato la presenza di un sospetto aneurisma cerebrale. La notizia è arrivata mentre si trovava sul set, senza ulteriori dettagli sulla diagnosi ufficiale o sulle conseguenze per la produzione cinematografica. La Cruz si trovava in un momento di grande tensione, date le informazioni ricevute in quel contesto.

Mentre girava il film La bola negra, Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata dal suo medico che le ha detto: "Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale". L'attrice era sconvolta: "Ho iniziato a piangere, mi girava la testa". Dopo ulteriori esami, il sospiro di sollievo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

“Sembra che tu abbia un aneurisma”: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del filmPenélope Cruz ha ricevuto una notizia sconvolgente durante le riprese dell’ultimo film.

Fiorello chiama Celentano per Sanremo: “Il paese ha bisogno di te su quel palco, solo tu puoi darci rassicurazioni”Fiorello lancia un appello ad Adriano Celentano da La Pennicanza: "Gli italiani ti vogliono a Sanremo".

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sembra che tu abbia un aneurisma: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del film; Sembra che tu abbia un aneurisma | la paura di Penélope Cruz durante le riprese del film; Sembra che tu abbia un aneurisma: la paura di Penélope Cruz dopo la chiamata del medico; Sembra che tu abbia un aneurisma: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del film.

Paura sul set per Penelope Cruz, il medico la chiama e le dice: Sembra che tu abbia un aneurisma cerebraleMentre girava il film La bola negra, Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata dal suo medico che le ha detto: Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale ... fanpage.it

Sembra che tu abbia un aneurisma: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del filmPenélope Cruz ha ricevuto una notizia sconvolgente durante le riprese dell'ultimo film. Grande spavento per l'attrice. novella2000.it

Alle 21.20 "Secret Team 355" di Simon Kinberg con Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, Penelope Cruz, Sebastian Stan, Edgar Ramirez | Un gruppo di mercenari senza scrupoli è alla ricerca di una sofisticata arma informatica. La q - facebook.com facebook

Penélope Cruz attraversa il cinema come una presenza capace di unire istinto e disciplina in ogni ruolo Il suo percorso è segnato da una costante ricerca espressiva, che la porta a confrontarsi con lingue, culture e registri diversi. La svolta arriva con “Tutto s x.com