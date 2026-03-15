Lerici ad Assisi | pellegrinaggio per San Francesco e Carlo

La comunità parrocchiale di Lerici ha organizzato un pellegrinaggio ad Assisi in occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco. Il viaggio comprende visite ai luoghi sacri legati al santo e incontri con altri fedeli. La partenza è prevista nei prossimi giorni e coinvolge diversi membri della parrocchia. L’obiettivo è celebrare e ricordare la figura di San Francesco attraverso questa visita.

Nel contesto dell’ottavo centenario del transito di San Francesco, la comunità parrocchiale di Lerici ha pianificato un viaggio spirituale verso Assisi. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia dedicata al santo patrono d’Italia insieme alla comunità pastorale Don Andrea Cappelli, è fissata per il 9 e il 10 maggio. La partecipazione prevede una quota di 140 euro a persona, includendo la visita ai principali luoghi francescani e la venerazione di san Carlo Acutis. Questo evento non è solo un semplice spostamento geografico, ma rappresenta un atto di continuità storica che lega la Liguria all’Umbria attraverso la fede condivisa. La scelta di includere la figura di Carlo Acutis, descritto come un santo giovanissimo dei nostri tempi, segna un ponte tra la tradizione secolare e la spiritualità contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici ad Assisi: pellegrinaggio per San Francesco e Carlo Articoli correlati San Francesco, ostensione storica delle spoglie: un pellegrinaggio unico ad Assisi, mai accaduto primaIn occasione dell’Anno Giubilare Francescano, la Chiesa vive un evento senza precedenti: l’ostensione storica delle spoglie di San Francesco. Leggi anche: Terni, i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi: la giornata Contenuti utili per approfondire San Francesco Da Lerici ad Assisi: pellegrinaggio di due giorniAnche la parrocchia di Lerici, che è dedicata a San Francesco, organizza quest’anno, insieme all’intera comunità pastorale Don Andrea Cappelli, un pellegrinaggio ad Assisi nell’ottavo centenario del ... msn.com Ad Assisi le istituzioni in pellegrinaggio: omaggio a San Francesco tra fede e impegno civileI rappresentanti delle istituzioni italiane hanno venerato le spoglie mortali di San Francesco. Giovedì 12 marzo si è tenuto uno degli appuntamenti più significativi del calendario dell'ostensione del ... corrieredellumbria.it