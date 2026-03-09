Parte dal Veneto il corso per docenti su parità di genere di Fondazione Giulia Cecchettin e UniFi

Dal Veneto parte il primo corso nazionale dedicato alla parità di genere rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. La iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulia Cecchettin in collaborazione con l’Università di Firenze e coinvolge anche le regioni Toscana e Puglia. Il corso mira a formare docenti su tematiche di genere e inclusion.

Il progetto “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia” prende il via proprio questo mese. Intanto, domenica 8 marzo, è stato presentato a Milano il murale di Tvboyper Fondazione Giulia Cecchettin Anche il Veneto, insieme a Toscana e Puglia, è tra le regioni coinvolte nel primo corso nazionale dedicato alla parità di genere rivolto aialle docenti dell’infanzia e della primaria, promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettin insieme all’Università di Firenze. Il percorso mira a educare al rispetto e all’uguaglianza fin dai primi anni di vita, intervenendo proprio nelle età in cui si formano gli immaginari e le prime rappresentazioni di sé. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipiLa Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, lancia il corso gratuito "Educare all'uguaglianza di...

Parità di genere, Coop accelera: 46% di donne al vertice e la sinergia con Fondazione CecchettinL'azienda presenta a Milano “Agenda Close the Gap 2026”, dando il via alla seconda edizione della campagna “Dire, fare, amare”.

Temi più discussi: La Fondazione Giulia Cecchettin ha lanciato il suo primo grande progetto; Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipi; Liberare il maschile dagli stereotipi: La parità s'insegna fin dall'infanzia.

