Alimena una storia di dolore contro la violenza | Gino Cecchettin presenta il libro Cara Giulia

Un’intera comunità si è fermata per ascoltare, riflettere e confrontarsi sul tema della violenza di genere. Si è svolta nell'aula Balducci del municipio di ad Alimena la presentazione del libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin, il padre della ragazza uccisa nel 2023 dal fidanzato, nel corso di un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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