Netflix e la BBC hanno pubblicato la prima immagine di un nuovo personaggio nella serie Peaky Blinders. L’attore, noto per le sue interpretazioni in altre produzioni, interpreta Charles Shelby, un membro della nuova generazione della famiglia protagonista. La serie è scritta e creata da Steven Knight. La foto mostra l’attore in un abbigliamento tipico del periodo e in un’ambientazione che richiama gli elementi storici della narrazione. La produzione si inserisce nella continuity della serie originale.

Netflix e la BBC hanno diffuso la prima immagine di Charlie Heaton (Stranger Things, Industry) nei panni di Charles Shelby, membro della nuova generazione di Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight. Prodotta da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness), società del gruppo Banijay UK, e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, Peaky Blinders: The Immortal Man) per la BBC nel Regno Unito e per Netflix nel resto del mondo, Peaky Blinders è attualmente in fase di produzione presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham e nelle aree circostanti. Dopo aver combattuto una guerra violenta, in gran parte dietro le linee nemiche, Charles Shelby sta ora cercando di tornare ad una vita normale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Peaky Blinders: la prima immagine della serie Netflix

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Peaky Blinders: El hombre inmortal | Avance oficial | Netflix

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