Peaky Blinders la nuova serie | svelata la primissima immagine con Charlie Heaton

È stata diffusa la prima immagine dal set della nuova serie di Peaky Blinders, che vede tra i protagonisti l’attore noto per aver interpretato un personaggio in Stranger Things. La produzione, che segue l’uscita del film già disponibile su Netflix, comprende due nuove stagioni che continueranno a narrare le vicende della famiglia Shelby. La foto mostra l’attore sul set, senza ulteriori dettagli sul ruolo o sulla trama. La serie riprenderà la narrazione della famiglia Shelby in un’epoca successiva a quella delle stagioni precedenti.

I Peaky Blinders stanno per tornare. Oltre al film, già uscito su Netflix, ci saranno anche due nuove serie che continueranno la storia di Peaky Blinders raccontando una nuova generazione di Shelby e ora abbiamo a disposizione la primissima immagine dal set con Charlie Heaton (Stranger Things. 🔗 Leggi su Today.it

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Peaky Blinders: The Immortal Man Trailer (2026)

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Charlie Heaton nei panni di Charles Shelby, membro della nuova generazione di Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight, ambientata 10 anni dopo la 2ª Guerra Mondiale. In uscita su Netflix nel 2027 x.com

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