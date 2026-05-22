Pazienti psichiatrici il Papardo chiede aiuto dopo l' escalation di aggressioni | Non possiamo gestire da soli tutti i casi di Messina e provincia
L’ospedale Papardo ha diffuso una richiesta di aiuto a causa di un aumento di aggressioni da parte di pazienti psichiatrici, che ha coinvolto sia il settore sanitario che la sicurezza pubblica. L’ente ha spiegato di non riuscire a gestire da solo tutti i casi provenienti dalla provincia di Messina, sottolineando la gravità della situazione. Negli ultimi tempi, sono stati registrati diversi episodi di cronaca legati a comportamenti violenti di alcuni pazienti con disturbi mentali.
Un allarme sanitario, sociale e di ordine pubblico. L'ospedale Papardo si trova nell'occhio del ciclone dopo i recenti casi di cronaca legati ai pazienti psichiatrici. Aggressioni al personale medico, stanze devastate, fughe durante il ricovero fino alla tragica morte in ambulanza del 36enne. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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