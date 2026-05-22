Pazienti psichiatrici il Papardo chiede aiuto dopo l' escalation di aggressioni | Non possiamo gestire da soli tutti i casi di Messina e provincia

L’ospedale Papardo ha diffuso una richiesta di aiuto a causa di un aumento di aggressioni da parte di pazienti psichiatrici, che ha coinvolto sia il settore sanitario che la sicurezza pubblica. L’ente ha spiegato di non riuscire a gestire da solo tutti i casi provenienti dalla provincia di Messina, sottolineando la gravità della situazione. Negli ultimi tempi, sono stati registrati diversi episodi di cronaca legati a comportamenti violenti di alcuni pazienti con disturbi mentali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui