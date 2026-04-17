Ogni anno in Italia più di 71.000 donne ricevono una diagnosi di tumore alla mammella o ginecologico. Nonostante questa prevalenza, circa il 40% delle pazienti riferisce problemi legati alla sessualità, ma soltanto il 7% si rivolge a un professionista per chiedere aiuto. Questi dati evidenziano una discrepanza tra il disagio vissuto e l'accesso ai servizi di supporto.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia ogni anno più di 71mila donne vengono colpite da un tumore della mammella o ginecologico. Più del 40% delle pazienti vorrebbe ricevere assistenza e cura per risolvere i problemi sessuali secondari alla diagnosi e ai trattamenti oncologici. Tuttavia, solo il 7% ha effettivamente richiesto un'assistenza specifica consultando gli specialisti. L'oncologia medica necessita di nuove competenze integrate per migliorare la gestione complessiva delle pazienti. Serve una nuova visione che unisca l'innovazione clinica a una maggiore attenzione alla qualità di vita e all'ascolto dei bisogni fisici, psicologici e sociali delle donne.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori ginecologici-mammari, problemi di sessualità per 40% pazienti ma solo 7% chiede aiuto

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