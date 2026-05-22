Pavia camion travolge ciclista | gravissimo 46enne

Un incidente si è verificato a Pavia, dove un camion ha investito un ciclista di 46 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l'uomo in ambulanza al Policlinico San Matteo. Attualmente, il ciclista si trova in condizioni gravissime e la prognosi è riservata. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

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Pavia, 22 maggio 2026 - È stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso, ricoverato al Policlinico San Matteo in gravissime condizioni, con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita. Un ciclista di 46 anni stava pedalando sulla ex Statale 234 Pavia-Cremona appena fuori dal centro abitato cittadino, nel tratto fra il rondò del Bivio Vela, dopo l'incrocio per Scarpone e prima delle case di Motta San Damiano, frazione di Valle Salimbene. Un tratto di strada rettilineo ma abbastanza stretto, immerso in fitta vegetazione, con 'muri' di alberi su entrambi i lati della carreggiata. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia Locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto sia per i rilievi che per deviare la viabilità, con la circolazione rimasta bloccata per consentire i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, camion travolge ciclista: gravissimo 46enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manerba del Garda, cade da un ponteggio e precipita per 4 metri: gravissimo operaio 46enneBrescia, 26 marzo – Un altro grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Manerba del Garda, nel bresciano. Torino, scontro camion-moto: morto centauro 46enneIncidente stradale mortale nella serata di lunedì 6 aprile a Cavour, in provincia di Torino.