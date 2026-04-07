Torino scontro camion-moto | morto centauro 46enne

Un incidente tra un camion e una moto si è verificato a Torino, provocando la morte di un uomo di 46 anni che era alla guida della motocicletta. A bordo della stessa moto si trovava anche una donna di 28 anni, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Pinerolo. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro.

Incidente stradale mortale nella serata di lunedì 6 aprile a Cavour, in provincia di Torino. Un motociclista di 46 anni è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un autocarro guidato da un 25enne. Sulla moto viaggiava anche una passeggera di 28 anni che, soccorsa, è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale di Pinerolo. Illeso il conducente del camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, scontro camion-moto: morto centauro 46enne Leggi anche: Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne Tremendo scontro fra moto e camion dei rifiuti: giovane centauro in gravissime condizioniUn gravissimo incidente si è verificato lunedì pomeriggio sui lidi ravennati, con un giovane portato in ospedale in condizioni critiche. Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Incidente a Beinasco, auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone: un ferito | Le immagini; Incidente in Fi-Pi-Li tra macchine e camion: morto un uomo, 5 feriti; Scontro frontale tra un'auto e un camion a Pieve: un ferito grave, code e traffico bloccato. Scontro sull'autostrada: bimbo di 8 anni muore, era in moto col padreUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione ... ansa.it Scontro in autostrada ad Asti. Muore bambino di 8 anni. Era in moto con il padreL'incidente sull'A21 tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Sulla strada provinciale 229 a Gravellona Toce un altro incidente con un morto ... rainews.it Buongiorno #Torino www.iltorinese.it - facebook.com facebook Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un inciden x.com