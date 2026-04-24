Dal Pop-up Beer alla Bollita del Tonno | Oliveri si accende tra musica e tradizioni fino a giugno

Oliveri si prepara a vivere una primavera ricca di eventi, con momenti che spaziano dalla musica alle tradizioni locali. Tra il pop-up dedicato alla birra e la festa dedicata al tonno, la cittadina si anima fino a giugno, offrendo occasioni di incontro tra residenti e visitatori. La programmazione prevede diverse iniziative pensate per coinvolgere e far scoprire le peculiarità del territorio.

Oliveri si prepara a vivere una primavera fuori dal comune. Maggio e giugno 2026 non saranno semplici mesi di passaggio verso l’estate, ma un vero e proprio racconto collettivo fatto di eventi, colori ed emozioni, pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un’esperienza autentica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Pop Milano Il negozio di Milano sarà chiuso dal 1 al 5 maggio. Pop Garbagnate Rimane aperto regolarmente (chiuso solo il 1° maggio) 25 aprile (Festa della Liberazione) Entrambi i negozi saranno aperti. Siamo chiusi il lunedì e martedì. Pop Mi - facebook.com facebook