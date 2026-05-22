Patto per l' Inclusione protocollo d' intesa tra Caritas Salerno e Consorzio Sociale Valle dell' Irno

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un protocollo d'intesa tra l’Azienda Speciale Consortile S6 e la Fondazione Caritas Salerno, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di inclusione sociale nella Valle dell’Irno. La collaborazione mira a creare strumenti operativi per affrontare problemi legati alla povertà e al disagio, coinvolgendo direttamente le realtà territoriali. La firma del patto rappresenta un passo concreto per sviluppare interventi condivisi e coordinati nella regione.

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Un patto per l’inclusione sociale. Un’alleanza nella lotta alla povertà, al disagio. Da ieri la filiera territoriale della Valle dell’Irno si dota di un nuovo strumento operativo e lo fa grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra l’Azienda Speciale Consortile S6 e la Fondazione Caritas Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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