Patto per l' Inclusione protocollo d' intesa tra Caritas Salerno e Consorzio Sociale Valle dell' Irno

È stato firmato un protocollo d'intesa tra l’Azienda Speciale Consortile S6 e la Fondazione Caritas Salerno, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di inclusione sociale nella Valle dell’Irno. La collaborazione mira a creare strumenti operativi per affrontare problemi legati alla povertà e al disagio, coinvolgendo direttamente le realtà territoriali. La firma del patto rappresenta un passo concreto per sviluppare interventi condivisi e coordinati nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui