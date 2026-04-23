Unisa e Consorzio Valle dell’Irno | accordo su ricerca formazione e innovazione sociale

Un'istituzione universitaria e un consorzio locale hanno firmato un accordo per collaborare in progetti di ricerca, programmi di formazione e iniziative di innovazione sociale. L’intesa mira a rafforzare i rapporti tra l’università e il territorio, favorendo lo sviluppo di attività congiunte che coinvolgono studenti, ricercatori e realtà locali. La partnership si concentra su aspetti pratici legati alla crescita sociale e culturale della zona.

Rafforzare il legame tra università e territorio per promuovere ricerca, formazione e innovazione sociale. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione scientifica e istituzionale approvato dal Dipartimento di Farmacia dell’ Università degli Studi di Salerno con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, realtà che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni della Valle dell’Irno. L’intesa nasce per favorire un dialogo strutturato tra mondo accademico e sistema dei servizi territoriali, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte e modelli innovativi capaci di rispondere ai bisogni delle comunità locali. Un accordo quinquennale.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa e Consorzio Valle dell’Irno: accordo su ricerca, formazione e innovazione sociale Notizie correlate “Cilento Living Earth": accordo Parco-Unisa su innovazione, ricerca e tutela del territorioUn'alleanza strategica per la tutela del territorio, l'innovazione tecnologica e la ricerca. Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a BaronissiTempo di lettura: 4 minuti“Come Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione e a nome...