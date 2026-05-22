Patto per la ricerca la nuova iniziativa di Fondazione AIRC

È stato annunciato un nuovo accordo chiamato “Patto per la ricerca”, promosso dalla Fondazione AIRC. Si tratta di un'intesa che coinvolge le principali istituzioni, la comunità scientifica e il sistema sanitario, con l’obiettivo di definire una strategia comune e a lungo termine. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra i vari attori del settore e a promuovere progetti di ricerca condivisi. La firma dell’accordo segna un passo importante in questa direzione.

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Un accordo. Un vero e proprio “ Patto per la ricerca ” capace di unire le massime istituzioni, comunità scientifica e sistema sanitario in una strategia condivisa e di lungo periodo. È la proposta che viene dal convegno di oggi all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, che rappresenta un’occasione di confronto in cui raccontare i risultati raggiunti per la cura del cancro e definire insieme le priorità per affrontare le sfide dei prossimi anni. Dal 1965 AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro attraverso un modello rigoroso, trasparente e meritocratico. In 60 anni ha investito oltre 2,7 miliardi di euro, diventando il principale ente privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - “Patto per la ricerca”, la nuova iniziativa di Fondazione AIRC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iniziativa in memoria di Giulia Coloru: "Fate donazioni all’Airc per la ricerca"Le bandiere di palazzo civico saranno esposte a mezz’asta mentre le attività commerciali abbasseranno le loro saracinesche. Leggi anche: L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne Fisica, patto per la ricerca. Esperimenti con i satelliti: Ora basta talenti in fugaLa Scuola Superiore Meridionale entra ufficialmente nel contesto internazionale della scienza e della tecnologia dello spazio. Il momento fondamentale è stato il seminario svoltosi ... ilmattino.it AI nei licei e ricerca pubblica, la via italiana per governare gli algoritmi (le nuove indicazioni nazionali del Ministero Istruzione e un CERN europeo per l’AI) reddit La leader #Cisl #DanielaFumarola ha incontrato oggi una delegazione di #Legambiente guidata dal Presidente Stefano Ciafani per un confronto su politiche energetiche, occupazionali e industriali. Al centro, le priorità dell’Italia in transizione: riduzione del co x.com Italia–India, patto agricolo su ricerca, innovazione, scambiNel memorandum il ruolo del Crea e dell'omologo Icar. Il ministro Lollobrigida: Più opportunità e cooperazione tra imprese ... myfruit.it