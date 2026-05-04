L' azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Fondazione Airc ha allestito oltre 4.000 bancarelle in varie piazze italiane. Sono state coinvolte circa 600 associazioni e volontari, che hanno distribuito azalee e raccolto fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. L'iniziativa si svolge in diverse città del paese, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Domenica 10 maggio, per la Festa della Mamma, Fondazione Airc colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia grazie a 600.000 azalee della ricerca, che volontarie e volontari distribuiranno con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’azalea è.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ricerca oncologica: il Filo della Solidarietà colora Castellabate per la Fondazione AIRCDal primo al 3 maggio 2026, le vie di Santa Maria di Castellabate tornano a colorarsi con Il Filo della Solidarietà, l’iniziativa benefica promossa... Agrigento colora le sue piazze con le azalee dell'Airc per sostenere la ricercaIn occasione della festa della mamma, domenica 10 maggio, la solidarietà torna ad animare Agrigento con l'iniziativa nazionale dell'Azalea della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AIRC - L'AZALEA DELLA RICERCA; Azalea della Ricerca AIRC 2026: il regalo che sostiene la vita e la salute delle donne; Loano, in Orto Maccagli torna l’Azalea della Ricerca di Airc; PINK WALK – Ogni passo per la ricerca sul cancro. Festa della Mamma, un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumoriPer la Festa della Mamma tornano le Azalee della Ricerca di AIRC per rendere i tumori sempre più guaribili: dove trovarle in Italia e online. dilei.it Festa della mamma, regala l’Azalea della Ricerca e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donneL’Azalea della Ricerca torna per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, grazie a migliaia di volontari in tutta Italia, insieme per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. DI Redaz ... deejay.it In occasione della , torna l’ di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per sostenere la ricerca sui tumori femminili ` ` , vi aspettiamo all'ingresso principale del CRO - facebook.com facebook