Nelle prossime ore si terrà un'iniziativa in memoria di Giulia Coloru, durante la quale le bandiere del palazzo comunale verranno esposte a mezz’asta. Inoltre, alcuni esercizi commerciali abbasseranno le saracinesche in segno di rispetto. L’evento invita a effettuare donazioni all’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. La cerimonia si svolge in diverse parti della città per ricordare la donna e sostenere la ricerca scientifica.

Le bandiere di palazzo civico saranno esposte a mezz’asta mentre le attività commerciali abbasseranno le loro saracinesche. Così Sarzana si unirà coralmente al dolore della famiglia di Giulia Coloru durante lo svolgimento delle esequie, questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Francesco. Lo ha stabilito la sindaca, in segno di lutto di un’intera comunità per la prematura scomparsa dell’imprenditrice, titolare della profumeria Astrale, scomparsa a soli 38 anni nella notte tra domenica e lunedì. "Un gesto silenzioso ma carico di significato – spiega Cristina Ponzanelli – per rappresentare il dolore condiviso di un’intera città. Un segno concreto e corale, che testimonia quanto profondo fosse il legame tra Giulia e la sua comunità, che si ferma per renderle omaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa in memoria di Giulia Coloru: "Fate donazioni all’Airc per la ricerca"

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Temi più discussi: Iniziativa in memoria di Giulia Coloru: Fate donazioni all’Airc per la ricerca; Sarzana piange la scomparsa di Giulia Coloru, amatissima commerciante del centro storico; A Sarzana bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate per Giulia Coloru. Donazioni in memoria ad Airc; Mercoledì a Sarzana l’ultimo saluto a Giulia Coloru.

A Sarzana bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate per Giulia Coloru. Donazioni in memoria ad AIRCLa città si fermerà per il funerale di domani. Il sindaco Ponzanelli: Sarzana si raccoglierà per salutare Giulia e stringersi attorno alla sua famiglia. Il link per contribuire. cittadellaspezia.com

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