A pochi giorni dall'inizio dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga, diverse coppie annunciano il loro forfait. Tra queste ci sono anche Conti e Macii, che hanno deciso di non partecipare alla competizione di quest'anno. L'evento è in programma dal 24 al 29 marzo e si preannuncia ricco di assenze nel quadro delle partecipazioni.

Manca sempre meno all'inizio dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno prevista a Praga dal 24 al 29 marzo. Come sappiamo, la rassegna iridata post olimpica è spesso soggetta a defezioni di un certo rilievo, specie per tutti quei protagonisti che si sono comunque distinti ai Giochi. Non a caso in ambito italiano dopo il forfait di Guignard-Fabbri, nelle scorse ore anche Sara Conti-Niccolò Macii hanno comunicato che prenderanno parte alla competizione. Durante un'intervista rilasciata al programma tv Verissimo, il binomio ha affermato di aver condiviso la scelta, partita dall'esigenza della dama, molto provata dalla gara di specialità dell'Unipol Forum, dove sono arrivati alcuni errori: " Tornati dalle Olimpiade eravamo distrutti in senso buono e in senso cattivo.

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: anche Conti-Macii rinunciano ai Mondiali. Fioccano le assenze a Praga

