Pato confessa | Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia

Da calcionews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista a New York, l’ex attaccante del Milan ha ricordato i momenti trascorsi nel club, condividendo un pensiero che aveva mentre osservava l’allenamento di Maldini. Ha inoltre riferito di aver scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia in una competizione internazionale. Le sue parole sono state trasmesse da Sportitalia, che ha condotto l’intervista.

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© Calcionews24.com - Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia»

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