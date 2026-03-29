Pato confessa | Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia

Durante un’intervista a New York, l’ex attaccante del Milan ha ricordato i momenti trascorsi nel club, condividendo un pensiero che aveva mentre osservava l’allenamento di Maldini. Ha inoltre riferito di aver scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia in una competizione internazionale. Le sue parole sono state trasmesse da Sportitalia, che ha condotto l’intervista.

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