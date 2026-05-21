Il finale di The Boys è stato rilasciato da meno di ventiquattro ore sulla piattaforma di streaming. Il regista dello show ha annunciato che lo spin-off, incentrato su Soldatino e con protagonista Jensen Ackles, agirà come una spiegazione più dettagliata di quanto accaduto. La serie originale ha suscitato molte discussioni tra i fan, e ora si attendono sviluppi che chiariscano alcuni aspetti lasciati aperti nel capitolo conclusivo.

Il Finale di The Boys è arrivato da meno di ventiquattro ore su Prime Video e il regista sta già correndo ai ripari: tutto verrà spiegato meglio con la serie spin-off incentrata su Soldatino. L'episodio Blood and Bone di The Boys, durato più di un'ora, ha chiuso quasi tutte le storyline principali della serie più scorretta della TV. Quasi tutte, appunto. Molti fan non hanno digerito la gestione di Soldatino. Il personaggio interpretato da Jensen Ackles era stato il motore immobile di tutta la quinta stagione e non hanno per niente digerito come sia finita. L'importanza del siero V-One Lo showrunner Eric Kripke ha deciso di rispondere direttamente alle critiche e ha spiegato a ScreenRant che dietro questo finale, c'è un piano commerciale e narrativo ben preciso legato a Vought Rising, lo spin-off prequel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys, lo spin-off con Jensen Ackles risolverà i "problemi" del finale, parola di Eric Kripke

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