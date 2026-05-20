Dopo sette anni dal debutto su Prime Video, la serie televisiva si è conclusa con una quinta stagione. Lo showrunner ha parlato delle decisioni più complesse prese nel finale della produzione, che ha mantenuto intatte le caratteristiche principali della serie, tra cui l’ironia e l’intensità emotiva. La conclusione ha visto la chiusura di alcune trame principali, mantenendo una coerenza con gli episodi precedenti e rispettando il tono satirico e realistico adottato fin dall’inizio.

Sette anni dopo il suo debutto su Prime Video, The Boys ha calato il sipario con una quinta stagione che non ha tradito né l’anima satirica della serie né la sua carica emotiva. Lo showrunner Eric Kripke ha condiviso in un’intervista con Collider le sue riflessioni sul finale, spiegando le scelte narrative che hanno portato a una conclusione insieme amara e speranzosa. L’ultimo episodio, intitolato “Blood and Bone” e diretto da Phil Sgriccia su sceneggiatura di Judalina Neira e David Reed, porta a compimento il lungo viaggio iniziato con quella primissima inquadratura su Hughie. Il cerchio si chiude esattamente dove era cominciato: sul volto di Jack Quaid. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Boys 5: lo showrunner Kripke racconta le scelte più difficili del finale della serie

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