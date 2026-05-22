Passignano omaggio a Elio Pasquali Il legame profondo con l’artista

A Passignano si è tenuto un evento in memoria di Elio Pasquali, a dieci anni dalla sua morte. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare e ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno voluto rendere omaggio all’artista e ricordare il suo contributo. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, dimostrando il forte legame tra la comunità e l’individuo commemorato. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione condiviso da tutti i presenti.

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