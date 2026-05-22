Passignano omaggio a Elio Pasquali Il legame profondo con l’artista
A Passignano si è tenuto un evento in memoria di Elio Pasquali, a dieci anni dalla sua morte. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare e ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno voluto rendere omaggio all’artista e ricordare il suo contributo. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, dimostrando il forte legame tra la comunità e l’individuo commemorato. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione condiviso da tutti i presenti.
La Sala Consiliare di Passignano ha ospitato ieri l’evento dedicato a Elio Pasquali a dieci anni dalla sua scomparsa, un’iniziativa che ha registrato una partecipazione numerosa e ha confermato il legame profondo e l’affetto della comunità verso l’artista e i suoi cari. In prima fila, accanto alla moglie Silvana, erano presenti l’onorevole Walter Verini e il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, mentre al tavolo dei relatori sono intervenuti i figli Nadia e Sandro Pasquali e la giornalista de La Nazione Sara Minciaroni, che ha moderato il dibattito. Il racconto della serata si è sviluppato seguendo il filo conduttore di una... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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