Spiaggia di Passignano Pasquali rassicura | Nuovo gestore sta operando restyling della struttura

La spiaggia di Passignano sul Trasimeno riaprirà entro la fine di maggio, secondo quanto annunciato dal sindaco in una nota ufficiale. La comunicazione è arrivata a seguito di un'interrogazione presentata da alcuni consiglieri di centrodestra. Il gestore attuale sta effettuando lavori di restyling sulla struttura, con l’obiettivo di rendere la spiaggia nuovamente accessibile ai turisti e ai visitatori della zona.

La spiaggia di Passignano sul Trasimeno riaprirà "entro fine maggio". Lo ha annunciato il sindaco Luca Pasquali in una nota, a seguito dell'interrogazione presentata dai consiglieri di centrodestra Alessandro Moio, Ermanno Rossi, Elisa Rampini e Luigi Sessa.Nell'interrogazione i consiglieri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Trasimeno, due ferite aperte: spiaggia di Passignano chiusa e sentiero di San Francesco franatoL'estate si avvicina e il lago Trasimeno si prepara ad accogliere i visitatori, ma due annose questioni tornano a far discutere: da un lato la... “Una società di spionaggio israeliana sta operando per influenza le elezioni”: la denuncia del primo ministro slovenoUn’operazione di spionaggio di una società di intelligence privata israeliana finalizzata a influenzare gli elettori in vista delle elezioni... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lite sul ’Sualzo Beach’. Tra cambio di proprietà e ritardi nell’apertura. Senigallia, venerdì scattano i lavori in spiaggia: sarà pulita per Pasqua, new look a maggioSENIGALLIA Partiranno venerdì le grandi manovre di sistemazione della spiaggia di velluto in vista della nuova stagione turistica. Il 20 marzo inizierà lo sghiaiamento al Ciarnin poi dal 27 la stesura ... corriereadriatico.it Pulizie di Pasqua a Riccione: si parte dalla spiaggia. Ma per l’abbattimento della duna si dovrà aspettarePulizie di Pasqua in vista del primo appuntamento primaverile. Si parte dalla spiaggia. Le operazioni per stendere la duna di sabbia eretta in inverno a difesa degli stabilimenti e contro l’erosione, ... ilrestodelcarlino.it