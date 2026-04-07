Una recente foto ha catturato un momento tra un membro della famiglia reale e una bambina, generando molta attenzione online. L’immagine mostra un gesto affettuoso tra le due, senza aggiunte di didascalie o commenti ufficiali. La fotografia è diventata virale, attirando l’interesse di molti utenti sui social media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al contesto dell’immagine o alle persone coinvolte.

Alcune immagini non hanno bisogno di titoli e didascalie. Sono tanto potenti da porre in secondo o terzo piano qualsiasi protocollo possibile. Non è un caso, infatti, che lo scatto, per quanto sia di spalle, sia divenuto rapidamente virale. Parliamo della foto che vede Kate Middleton, il Principe William e i loro figli all’esterno della St. George’s Chapel di Windsor, dov’è stata celebrata la funzione religiosa di Pasqua. Sguardi e obiettivi puntati sulla Royal Family, ma un gesto ha catturato l’attenzione: madre e figlia che camminano tenendosi per mano. Questione di stile e cuore. Uno scatto rubato di spalle, che vede la famiglia al completo allontanarsi dalla chiesa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il profondo legame con Charlotte in una foto virale

Kate Middleton, il grande ritorno a Pasqua e il simbolo nel look con CharlotteLa domenica di Pasqua a Windsor quest’anno ha un sapore diverso: non solo per la ritualità impeccabile che accompagna ogni apparizione della famiglia...

In Scozia con William, Kate Middleton ha rivelato che cosa si trova sul letto della principessa Charlotte. Leggi su Amica.itA una manciata di giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i principi di Galles hanno incontrato la Nazionale di Curling.

Temi più discussi: Kate Middleton, maxi cappello e cappotto in Principe di Galles: look elegante e regale per la cerimonia a Canterbury; Chi ha firmato il tailleur color crema che Kate Middleton ha indossato alla messa di Pasqua 2026; Kate e William alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figli.

Kate Middleton, il grande ritorno a Pasqua e il simbolo nel look con CharlotteIl ritorno di Kate Middleton alla messa di Pasqua passa anche dai look, dove insieme a Charlotte prende forma un racconto fatto di simboli ... dilei.it

Kate Middleton, il ritorno a Pasqua è un affare di famiglia (e di stile)D ue anni sono tanti, per un appuntamento fisso. E quando Kate Middleton, il principe William e i tre figli sono entrati nella Cappella di St. George a Windsor per la messa di Pasqua, la folla fuori d ... iodonna.it

Il fratello minore di Kate Middleton spiega in un post Instagram perché si è voluto assentare per qualche tempo dalla piattaforma social. E, in occasione del weekend pasquale, torna a pubblicare foto della sua famiglia, compresi gli adorati cani e un raro scatto x.com

Dopo due anni di assenza, Kate Middleton torna alla messa di Pasqua con un tailleur color crema già indossato in passato, rinnovato con accessori eleganti e simbolici. Tra questi, spiccano gli orecchini appartenuti alla regina Elisabetta II con perle rarissime d - facebook.com facebook