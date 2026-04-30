Fiori artigianato e street food | la mostra mercato alle porte di Milano

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, lungo l'Alzaia del Naviglio a Gaggiano, si tiene la mostra mercato Fiori e Arte sul Naviglio. L’evento propone piante e fiori, accompagnati da stand di artigianato locale e street food. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con esposizioni e bancarelle lungo il corso d’acqua. L’appuntamento si ripete ogni anno nella cittadina alle porte di Milano.

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Gaggiano, lungo l'Alzaia del Naviglio, torna l'appuntamento con Fiori e Arte sul Naviglio, la mostra mercato con piante, fiori e artigianato locale.Tra fiori e spettacoliOltre agli stand, il programma della giornata prevede animazioni, intrattenimenti e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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