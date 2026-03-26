Lo Street food festival a Melzo

A Melzo si terrà lo Street food festival dal 27 al 29 marzo in piazza della Repubblica. Durante le tre giornate saranno presenti diversi stand con cibo di strada, accompagnati da musica dal vivo e attività per tutte le età. L'evento si svolge principalmente nel centro della città, coinvolgendo visitatori e residenti in un appuntamento dedicato alla gastronomia e all'intrattenimento.

Arriva a Melzo il gustosissimo Street food festival. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo piazza della Repubblica verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tante attività per grandi e piccini.Il programmaSaranno sempre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Lo Street food festival a Melzo Articoli correlati Sanremo: guida al Festival tra street food, party e pop upDimenticate il telecomando e le inquadrature rassicuranti del piccolo schermo: il vero Festival si vive sul marciapiede, dove l’odore della salsedine... What we ate for Lunar New Year in Milan Chinatown Tutti gli aggiornamenti su Street food Temi più discussi: International Street Food Festival; Il festival dello street food in piazza Pertini ad Ancona; Dal 27 al 29 marzo l’International Street Food a Carpi; Streeat food truck Festival ad Ancona: il primo e originale evento con i migliori cibi di strada torna nelle Marche. Lo Street food festival a MelzoArriva a Melzo il gustosissimo Street food festival. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo piazza della Repubblica verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo ... monzatoday.it In piazza della Resistenza lo Street Food Truck FestivalNel fine settimana appuntamento con l’enogastronomia. In piazza della Resistenza, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, si terrà la manifestazione dedicata al cibo di strada Streeat Food Truck Festival, ... valdinievoleoggi.it Altro che antipasto: questo crocchettone napoletano è una BOMBA Croccante fuori, super filante dentro e… farcito come un panino con prosciutto e provola! Perfetto da condividere (o da tenere tutto per sé ), è lo street food che conquista al primo morso! - facebook.com facebook